Pernod Ricard relève sa prévision de ROC pour 2020-2021 et grimpe en Bourse

PARIS (Reuters) - Pernod Ricard a relevé mercredi sa prévision de croissance du résultat opérationnel courant (ROC) pour son exercice 2020-2021, mettant en avant un rythme de reprise "plus soutenu" que prévu, ce qui a propulsé le titre du groupe de vins et spiritueux à un plus haut historique en Bourse.

Le groupe français vise désormais une croissance organique de son ROC annuel d'environ 16%, contre une hausse d'environ 10% attendue auparavant.

"Ainsi, le résultat opérationnel courant 2020/21 devrait, à périmètre et change constants, être globalement en ligne avec celui de l’exercice 2018/19, malgré des ventes toujours affectées par les restrictions dans le 'On-trade' et le 'Travel Retail', et des coûts de structure encore sous leurs niveaux normatifs", a indiqué le groupe dans un communiqué.

A la Bourse de Paris, le titre prenait 3% à 185,35 euros après avoir touché plus tôt en séance un pic historique à 187,60 euros.

Le CAC 40 reculait au même moment de 0,37% et l'indice Stoxx 600 de l'alimentation et des boissons gagnait de son côté 0,22%.

Depuis le début de l'année, l'action Pernod Ricard affiche un gain de 18% contre une hausse de 13% pour l'indice sectoriel.

Dans une note, les analystes de JP Morgan ont dit s'attendre à une réaction positive de l'action Pernod Ricard à la suite de l'actualisation des prévisions du groupe et à ce que la valeur réduise son écart de performance avec le concurrent Diageo.

L'intermédiaire Bryan Garnier souligne pour sa part que la hausse des ventes au quatrième trimestre devrait être proche de 65%, grâce à l'impact positif de la réouverture des bars et restaurants en Amérique du Nord et en Europe.

