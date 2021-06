Pernod Ricard relève sa prévision de ROC pour 2020-2021

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Pernod Ricard a relevé mercredi sa prévision de croissance du résultat opérationnel courant (ROC) pour son exercice 2020-2021, mettant en avant un rythme de reprise "plus soutenu" que prévu.

Il vise désormais une croissance organique de son ROC annuel d'environ 16%, contre une hausse d'environ 10% attendue auparavant.

"Ainsi, le résultat opérationnel courant 2020/21 devrait, à périmètre et change constants, être globalement en ligne avec celui de l'exercice 2018/19, malgré des ventes toujours affectées par les restrictions dans le 'On-trade' et le 'Travel Retail', et des coûts de structure encore sous leurs niveaux normatifs", a indiqué le groupe dans un communiqué.

(Blandine Hénault, édité par Laetitia Volga)