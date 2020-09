Pernod Ricard prudent après un exercice 2019-2020 impacté par le COVID-19

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a déclaré mercredi s'attendre à un environnement encore "volatil et incertain" pour son exercice 2020-2021 en raison de l'épidémie due au coronavirus qui a affecté son chiffre d'affaires et ses résultats en 2019-2020.

Les revenus annuels du groupe ont reculé de 9,5% à 8,45 milliards d'euros, avec un repli de 36,2% pour le seul quatrième trimestre, clos fin juin, fortement affecté par la crise sanitaire.

Le résultat opérationnel courant 2019-2020 a diminué de 13,7% à 2,26 milliards d'euros et la marge brute a baissé de 140 points de base.

De son côté, le résultat net annuel part du groupe a chuté de 77% à 329 millions d'euros en raison notamment de dépréciations d'actifs d'un montant d'un milliard d'euros liées à la crise sanitaire, en particulier sur la marque Absolut.

"Pour l'exercice 2020/21, Pernod Ricard anticipe un environnement qui restera volatil et incertain, en particulier en raison du contexte sanitaire et de ses conséquences potentielles sur les moments de convivialité, ainsi qu’un environnement économique difficile", a dit le PDG Alexandre Ricard, cité dans un communiqué.

"Nous attendons un ralentissement durable pour le Travel Retail, mais une bonne résilience du Off-trade aux Etats-Unis et en Europe, ainsi qu’une reprise progressive en Chine, en Inde et pour le On-trade dans le monde", a-t-il ajouté.

(Blandine Hénault)