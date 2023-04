Pernod Ricard optimiste avec la Chine, après un chiffre d'affaires au troisième trimestre ressorti sous les attentes

PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a fait état jeudi pour le troisième trimestre d'un chiffre d'affaires en deçà des attentes mais entend réaliser une "forte performance" annuelle, avec un "très fort rebond" au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires du propriétaire du cognac Martell, du champagne Mumm ou encore de la vodka Absolut a atteint 2,39 milliards d'euros sur le trimestre, en recul de 2% en organique. Selon un consensus cité par les analystes, ces dernierstablaient sur une croissance interne de 0,5% sur la période. La société anticipe cependant un rebond de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'une base de comparaison favorable, ainsi que des niveaux de stocks sains en fin d'année fiscale. "En dépit d'un environnement mondial qui reste volatil et des marchés qui se normalisent, nous sommes confiants dans notre capacité à délivrer une forte performance sur l'exercice, avec un très fort rebond attendu du chiffre d'affaires au cours du quatrième trimestre", a déclaré Alexandre Ricard, PDG du groupe, cité dans un communiqué. Le deuxième groupe mondial de spiritueux après Diageo s'attend en effet à ce que la demande des consommateurs continue de se redresser en Chine après les restrictions contre le COVID-19. Il mise également sur une base comparable plus favorable aux États-Unis et en Chine, où il a prévu de nouvelles augmentations de prix. Le groupe est "très confiant" quant aux perspectives de la demande pour son cognac haut de gamme Martell en Chine au quatrième trimestre, après un rebond en mars, a indiqué à Reuters sa directrice financière, Hélène de Tissot. À la Bourse de Paris, le titre Pernod Ricard reculait de 0,6% à 215 euros à 09h24 GMT. Le fabriquant a par ailleurs annoncé viser pour son exercice 2022-2023 une croissance interne du résultat opérationnel courant de 10%, ainsi qu'une progression de la marge opérationnelle. En comparaison, Pernod Ricard avait affiché une croissance interne du ROC de 19% lors de son précédent exercice annuel. "Nous continuons à augmenter nos prix. Cela nous donne la certitude que nous pouvons protéger les marges brutes", a indiqué Hélène de Tissot lors d'une conférence avec les analystes. Alors que l'inflation devrait rester élevée au cours du dernier trimestre de l'exercice, les coûts de logistique et de distribution devraient diminuer, a-t-elle ajouté. Sur le marché clé qu'est l'Inde, où les ventes ont augmenté de 15% au cours des neuf premiers mois de son exercice, Pernod Ricard dit rester "très ambitieux à court et à long terme" malgré les défis réglementaires auxquels il est confronté. La société a bon espoir d'obtenir le renouvellement d'une licence de vente d'alcool à New Delhi, que les autorités de la ville ont rejetée au début du mois. (Reportage Dominique Vidalon, rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)