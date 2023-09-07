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Pernod Ricard lance un programme de rachat d’actions pour environ 150 ME

Pernod Ricard lance un programme de rachat d’actions pour environ 150 ME

7 septembre (Reuters) - Pernod Ricard SA:

* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* PERNOD RICARD A SIGNÉ AVEC UN PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT UN CONTRAT PORTANT SUR L'ACQUISITION DE SES PROPRES ACTIONS, POUR UN MONTANT MAXIMUM D'ENVIRON EUR 150 MILLION

* CONTRAT SUR UNE PÉRIODE DÉBUTANT LE 7 SEPTEMBRE 2023 ET POUVANT S'ÉTENDRE JUSQU'AU 6 OCTOBRE 2023

* LE PRIX DES ACTIONS ACHETÉES DANS LE CADRE DE CE MANDAT NE POURRA PAS DÉPASSER LA LIMITE DE 320EUR PAR ACTION Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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