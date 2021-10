Pernod Ricard : La croissance interne ressort à 20% au premier trimestre, ralentissement attendu

PARIS (Reuters) - Pernod Ricard a fait état jeudi d'un premier trimestre "dynamique", avec une croissance interne des ventes de 20%, mais a prévenu que le rythme de progression serait plus modéré sur le reste de l'exercice 2021-2022.

Pour le trimestre clos fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe de vins et spiritueux s'est élevé à 2,718 milliards d'euros contre 2,236 milliards un an plus tôt.

Le groupe a connu une forte activité dans toutes les régions, avec une demande solide et de bonnes expéditions avant les périodes de fêtes, a commenté le groupe dans un communiqué.

Le "off-trade" (consommation à domicile) reste résistant et la reprise du "on-trade" (consommation dans les bars et restaurants) se poursuit tandis que l'activité de la distribution spécialisée dans les lieux de transport ("travel retail") reste encore très limitée en raison des restrictions de déplacement toujours en place face à la pandémie de COVID-19.

"Nous avons connu un début d'année très dynamique, conformément à nos attentes, avec une forte demande dans la plupart des marchés", a commenté le PDG Alexandre Ricard cité dans le communiqué.

"Nous anticipons la poursuite d'une croissance dynamique des ventes au cours de l'exercice 2021/22, à un rythme plus modéré qu'au premier trimestre", a-t-il prévenu.

Lors de la publication de ses résultats annuels en juillet, Pernod Ricard - propriétaire du champagne Mumm, de la vodka Absolut et du cognac Martell - n'avait pas fourni de perspectives chiffrées pour l'exercice 2021/22 mais avait dit s'attendre à ce que le dynamisme des ventes se maintienne après un premier trimestre "très bon".

(Reportage Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)