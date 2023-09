Pernod Ricard et Rémy Cointreau baissent, Barclays s'inquiète de la Chine

PARIS, 14 septembre (Reuters) - Pernod Ricard et Rémy Cointreau reculent en Bourse jeudi en matinée après l'abaissement de la recommandation de Barclays sur ces deux valeurs sur fond d'inquiétude sur l'évolution de la démographie chinoise. Vers 08h45 GMT, l'action Pernod Ricard cède 1,77% et le titre Rémy Cointreau 3,01% contre un repli de 0,3% pour le CAC 40, Barclays étant passé de "surpondérer" à "sous-pondérer" sur les deux groupes de spiritueux. Selon la banque britannique, la dynamique démographique en Chine, résultat de la politique de l'enfant unique mise en oeuvre de 1979 à 2015, explique la baisse actuelle de la tranche des 25-45 ans dans la proportion de la population chinoise. Or, cette tranche d'âge est essentielle dans la consommation d'alcool. Barclays s'attend à une baisse de 22% de la population dans cette tranche d'âge d'ici 2035. L'intermédiaire estime en outre que la baisse de la population chinoise, combinée au ralentissement économique dans le pays et au fléchissement de la demande des consommateurs pour des produits haut de gamme, affectera la croissance des groupes mondiaux de spiritueux haut de gamme au cours de la prochaine décennie. Pernod Ricard et Rémy Cointreau réalisent environ 20% et 35% de leurs bénéfices respectifs en Chine, d'après Barclays. La banque britannique ajoute qu'une croissance moyenne à un chiffre en Chine pour Pernod Ricard est une prévision "plus réaliste" que celle à deux chiffres prévue par le groupe. (Reportage Laura Lenkiewicz; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)