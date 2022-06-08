Pernod Ricard dit viser "la partie haute" de la fourchette de 4-7% de croissance du CA annuel
8 juin (Reuters) - Pernod Ricard SA:
* LA CONVIVIALITY PLATFORM VISE À MOYEN TERME UNE CROISSANCE DU CA COMPRISE ENTRE +4% ET +7%, VISANT LA PARTIE HAUTE DE LA FOURCHETTE
* LA CONVIVIALITY PLATFORM VISE À MOYEN TERME UNE AMÉLIORATION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE D'ENVIRON 50-60 PDB PAR AN, DÈS LORS QUE LE CA S'INSCRIT DANS LA FOURCHETTE DE +4% À +7%
* LA CONVIVIALITY PLATFORM VISE À MOYEN TERME LE MAINTIEN D'UN NIVEAU ÉLEVÉ DE DÉPENSES PUBLI-PROMOTIONNELLES, AUTOUR DE 16% DU CA
* LA CONVIVIALITY PLATFORM PRÉVOIT À MOYEN TERME UNE DISCIPLINE SUR LES COÛTS DE STRUCTURE ET UNE STRATÉGIE DE PRIX AFFINÉE PAR DES OUTILS DIGITAUX PRÉDICTIFS PROPRIÉTAIRES Source: https://bit.ly/3H9p7L6 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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