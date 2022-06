Pernod Ricard dit miser sur le numérique pour stimuler sa croissance

PARIS (Reuters) - Pernod Ricard a déclaré mercredi qu'il misait sur les initiatives numériques, notamment l'utilisation des données, et sur son portefeuille de marques haut de gamme pour accélérer la croissance des ventes à moyen terme.

Deuxième groupe mondial de spiritueux derrière Diageo, Pernod Ricard a déclaré viser une croissance organique annuelle des ventes dans la partie supérieure d'une fourchette de 4 à 7% à moyen terme.

Le groupe, qui compte parmi ses marques le cognac Martell, le champagne Mumm et la vodka Absolut, a réitéré son objectif d'augmenter sa marge opérationnelle de 50 à 60 points de base par an, à condition de pouvoir réaliser une croissance organique annuelle des ventes de 4 à 7% à moyen terme.

La fixation des prix sera un élément clé, renforcé par l'utilisation de données pour prévoir les habitudes des clients et les tendances du secteur, a dit la société dans un communiqué.

Pernod Ricard, qui tient un "capital market day" plus tard dans la journée de mercredi pour détailler sa stratégie, s'est également engagé à améliorer son efficacité opérationnelle et à maintenir les dépenses publicitaires et promotionnelles à 16% des ventes.

"Aujourd'hui, pour de nombreuses entreprises, le principal objectif consiste à exploiter les données et le numérique. Pour nous, Pernod Ricard, notre principal objectif est de développer la convivialité (...) en nous appuyant sur les données et le numérique", a déclaré Alexandre Ricard, PDG, dans un communiqué.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021, Pernod Ricard a enregistré une croissance organique de ses ventes de 9,7% et a augmenté sa marge bénéficiaire opérationnelle de 213 points de base, grâce à un rebond de la demande pour ses spiritueux haut de gamme aux États-Unis et en Chine après la pandémie de COVID.

(Reportage Dominique Vidalon; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)