Pernod Ricard dit "explorer en permanence ses options" sur son portefeuille d'activités

PARIS, 20 septembre (Reuters) - Le groupe de spiritueux Pernod Ricard a dit mercredi "explorer en permanence ses options" pour son portefeuille d'activités après une information d'un média australien selon laquelle il a mandaté deux banques pour conduire une revue stratégique sur ses actifs dans le vin en Australie et en Nouvelle-Zélande. Selon l'Australian Financial Review, Pernod Ricard a mandaté Morgan Stanley et JPMorgan pour cette revue qui pourrait conduire à une vente dès le mois prochain. Pernod Ricard possède les marques Jacob's Creek, St Hugo et George Wyndham en Australie, ainsi que Brancott Estate et Stoneleigh en Nouvelle-Zélande, selon le journal. "Pernod Ricard évalue régulièrement ses opportunités stratégiques et étudie en permanence d'autres options, y compris des cessions ou la rationalisation d'une partie ou de la totalité de ses activités", a déclaré Pernod Ricard dans une déclaration envoyée par courriel. "Pernod Ricard souligne néanmoins qu'à ce stade, aucune décision n'a été prise concernant une action particulière", est-il ajouté. A la Bourse de Paris, l'action Pernod Ricard gagne 0,4% à 169,10 euros à 13h54 GMT quand le CAC 40 avance au même moment de 0,9%. (Reportage par Dominique Vidalon, Blandine Hénault pour la version française)