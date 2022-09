Pernod Ricard : Bénéfice annuel supérieur aux attentes sur des ventes records

PARIS (Reuters) - Pernod Ricard a annoncé jeudi une croissance organique de son bénéfice d'exploitation de 19% et supérieure aux attentes sur son exercice 2021-2022, à la faveur de ventes records soutenues par une forte demande en Europe, en Chine et aux Etats-Unis et une maîtrise de ses coûts.

Pour l'exercice qui a débuté le 1er juillet, le groupe français de vins et spiritueux, numéro deux mondial de son secteur derrière Diageo, s'attend dans un contexte "qui reste instable" à "une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires, sur une base de comparaison qui se normalise, et un bon démarrage" au premier trimestre.

Avec un "free cash-flow" courant à un niveau record de 1,926 milliard d'euros, le propriétaire du cognac Martell, du champagne Mumm ou encore de la vodka Absolut propose d'augmenter le dividende versé à ses actionnaires de 32% pour le porter à 4,12 euros par action, ainsi qu'un programme de rachats d'actions de 500 à 700 millions d'euros pour l'exercice en cours.

Sur les 12 mois au 30 juin dernier, le résultat opérationnel courant (ROC) s'est élevé à 3,024 milliards d'euros, soit une croissance organique de 19%, supérieure aux attentes des analystes, qui prévoyaient 18,1%.

Le chiffre d'affaires a atteint 10,701 milliards d'euros, en croissance organique de 17%, avec des ventes en hausse de 14% sur le seul quatrième trimestre.

