PepsiCo relève ses prévisions pour 2023 !

Crédit photo © Reuters

par Ananya Mariam Rajesh (Reuters) - PepsiCo a relevé mardi ses prévisions annuelles à la faveur des hausses de prix, qui ont contrebalancé le renchérissement des coûts, et d'une forte demande au premier trimestre pour ses sodas et snacks. Les grandes entreprises de l'agroalimentaire ont augmenté leurs prix pour faire face à l'envolée des coûts des intrants et du transport après les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au COVID-19 et qui se sont aggravées avec le conflit en Ukraine. "Nous ne nous attendons pas à ce que les prix des matières premières diminuent pour nous, seul le taux d'inflation sera un peu plus faible au cours de l'année", a déclaré le directeur financier, Hugh Johnston, à Reuters. Dans le même temps, PepsiCo prévoit de relever ses prix dans certaines régions, alors qu'il avait dit prévoir une pause tarifaire en début d'année. "Il y a certains marchés, des marchés très inflationnistes dans le monde, où nous pourrions avoir à augmenter les prix", a déclaré le directeur général Ramon Laguarta lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. En moyenne, les prix ont augmenté de 16% au premier trimestre tandis que les volumes ont reculé de 2%. A la Bourse de New-York, l'action PepsiCo gagnait 1,74% dans les premiers échanges, dans la foulée des résultats similaires publiés plus tôt mardi par Nestlé et lundi par Coca-Cola. Pepsico s'attend à une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8% pour 2023, contre une prévision précédente d'une hausse de 6%. Le bénéfice annuel par action est attendu à 7,27 dollars, contre 7,20 dollars prévus auparavant. (Reportage Ananya Mariam Rajesh à Bangalore, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)