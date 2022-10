PepsiCo relève ses prévisions annuelles grâce aux hausses de prix

(Reuters) - PepsiCo Inc a relevé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, en grande partie grâce aux augmentations du prix de ses produits, effectuées par le groupe pour amortir l'impact de la hausse des coûts.

L'action du fabricant américain de sodas et de snacks, qui a également publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, augmentait de 2,3% dans les échanges avant-Bourse.

Le quasi-duopole de Coca-Cola et PepsiCo sur le marché des boissons gazeuses sucrées a permis à PepsiCo d'augmenter ses prix sans trop de réactions de la part des consommateurs.

Ces hausses de prix ont permis à la compagnie d'accroître ses revenus dans tous les segments, en particulier dans ses deux plus grandes divisions, à savoir les boissons en Amérique du Nord et Frito-Lay, qui commercialise des aliments à grignoter sous les marques Doritos et Cheetos.

La division boissons, qui comprend des marques telles que Mirinda, 7UP et Gatorade, a enregistré une augmentation de 1% en volume.

PepsiCo dit s'attendre désormais à une hausse de 12% de son chiffre d'affaires organique en 2022, au lieu de 10% auparavant.

Le groupe table également sur un bénéfice par action à taux de change constant d'environ 6,73 dollars (6,93 euros) pour l'exercice 2022, contre une prévision précédente de 6,63 dollars.

Le chiffre d'affaires net de la société a augmenté d'environ 9% pour atteindre 21,97 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 3 septembre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 20,84 milliards de dollars, selon le consensus IBES de Refinitif.

(Reportage Ananya Mariam Rajesh à Bengalore; version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)