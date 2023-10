PepsiCo mise sur la hausse des prix et relève sa prévision de bénéfice annuel

(.) (Reuters) - PepsiCo a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel pour la troisième fois de l'année, la société misant sur les multiples augmentations de prix déployées sur ses principaux marchés et sur la résilience de la demande pour ses snacks et ses boissons. PepsiCo vise désormais un bénéfice par action de 7,54 dollars (7,11 euros) pour l'exercice 2023, contre une prévision antérieure de 7,47 dollars. La prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2023 reste de 10%. Le titre PepsiCo prenait 2% dans les échanges avant-Bourse aux États-Unis. PepsiCo et son rival Coca-Cola ont été protégés des effets de l'inflation grâce à leur quasi-monopole sur le marché mondial des boissons gazeuses, et la tendance des consommateurs à opter pour des produits considérés comme du "luxe abordable" lorsqu'ils surveillent leurs dépenses. PepsiCo a également bénéficié de son importante activité en matière de produits alimentaires, dont les marques de chips Doritos et Cheetos. Les prix moyens des produits l'entreprise ont augmenté de 11% au troisième trimestre qui s'est achevé le 9 septembre, tandis que le volume organique a baissé de 2,5%. L'augmentation moyenne des prix était de 16% au cours du premier trimestre de l'année. (Rédigé par Ananya Mariam Rajesh à Bangalore; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)