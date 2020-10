Pénalisé par les taux bas, HSBC change de modèle, la Bourse apprécie

Crédit photo © Reuters

par Sumeet Chatterjee et Lawrence White

HONG KONG/LONDRES (Reuters) - HSBC Holdings PLC a annoncé mardi vouloir réduire sa taille et ses coûts et changer de modèle pour limiter ses revenus liés au taux d'intérêt et développer les activités rémunérées par des commissions.

La banque a fait état d'une baisse de 35% de son bénéfice trimestriel à 3,1 milliards de dollars au troisième trimestre, un repli moins accusé que prévu (consensus de 2,07 milliards) et a annoncé une diminution du montant de ses provisions pour pertes de créances.

A 8h45 GMT, le titre HSBC progressait ainsi de plus de 6% à la Bourse de Londres. Il perd toutefois encore près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année.

Cette nouvelle stratégie représente un changement assez radical pour la première banque européenne - très implantée en Asie - qui assurait jusqu'à maintenant pouvoir dégager des revenus importants de ses activités de taux en s'appuyant sur un socle de quelque 1.500 milliards de dollars de dépôts de ses clients.

Mais la baisse mondiale des taux d'intérêt, désormais proches de zéro voire négatifs, pèse sur les marges, une tendance qui devrait se poursuivre, a précisé la banque.

Rompant avec les pratiques du secteur, HSBC a déclaré vouloir rendre payants des services aujourd'hui la plupart du temps gratuits, comme le fait d'avoir un compte courant au Royaume-Uni.

ANNONCE SUR LES DIVIDENDES EN FÉVRIER

"Nous devrons envisager de facturer les services bancaires de base sur certains marchés, car dans cet environnement, nous perdons de l'argent sur un grand nombre de nos clients", a déclaré à Reuters le directeur financier Ewen Stevenson.

En juin dernier, HSBC avait annoncé la reprise de son plan de 35.000 suppressions d'emplois sur trois ans prévues dans le cadre d'une vaste réorganisation annoncée en février mais dont la mise en oeuvre avait été suspendue au plus fort de la crise sanitaire liée au coronavirus.

La banque ne prévoit pas à ce stade d'amplifier ce plan, a déclaré Ewen Stevenson, ajoutant toutefois que ce n'était pas exclu à l'avenir, à mesure que le plan serait mis en oeuvre.

En septembre dernier, des sources avaient indiqué à Reuters que la banque finalisait des discussions avec le fonds américain Cerberus et une autre société d'investissement pour la cession de sa banque de détail en France.

HSBC a aussi annoncé qu'elle préciserait en février prochain sa nouvelle politique de dividende, après en avoir suspendu le versement en début d'année comme d'autres banques britanniques à la demande des autorités de régulation.

Les investisseurs et les analystes craignent une réduction du montant de ce dividende à long terme.

(version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)