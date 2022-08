Pelosi s'engage à soutenir la dénucléarisation de la Corée du Nord, visite prévue dans la DMZ

(Actualisé avec détails)

4 août (Reuters) - La présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, et son homologue sud-coréen se sont engagés jeudi à soutenir les efforts de dissuasion à l'encontre de la Corée du Nord ainsi que ceux visant à dénucléariser le régime de Pyongyang.

Une déclaration commune a été publiée après la rencontre de Nancy Pelosi avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin Pyo, à Séoul, au cours de laquelle ils ont exprimé leurs préoccupations quant à l'évolution des menaces militaires de la Corée du Nord.

Nancy Pelosi est arrivée en Corée du Sud tard mercredi, après une brève escale à Taïwan, et a rencontré des représentants de l'ambassade des États-Unis à Séoul plus tôt dans la journée de jeudi, avant de s'entretenir avec Kim Jin Pyo et des membres du Parlement .

Plus tart dans la journée, Nancy Pelosi prévoit de se rendre dans la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corées, a déclaré un responsable sud-coréen.

Si cette visite se confirmait, la présidente de la Chambre des représentants serait la première responsable américaine d'un rang aussi élevé à se rendre dans la DMZ depuis la visite de Donald Trump qui y avait rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en 2019. (Reportage Hyonhee Shin, Joori Roh and Soo-hyang Choi; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)