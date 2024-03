Pékin va amplifier cette année les ajustements de sa politique économique

Pékin va amplifier cette année les ajustements de sa politique économique













PEKIN, 6 mars (Reuters) - La Chine va amplifier cette année les ajustements de sa politique économique, a déclaré mercredi Zheng Shanjie, chargé de la planification économique de l'Etat, jugeant conforme au potentiel économique chinois l'objectif de croissance du gouvernement pour 2024 d'environ 5%. S'exprimant devant la presse en marge de la réunion annuelle du Parlement, Zheng Shanjie, qui préside la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), a dit anticiper une bonne performance économique de la Chine au premier trimestre. "La tendance à la reprise économique sera consolidée et renforcée", a-t-il dit. "Cette année, nous renforcerons la réglementation et le contrôle des politiques macroéconomiques, ainsi que des politiques financières, fiscales, monétaires, d'emploi, industrielles, régionales et autres", a-t-il ajouté. Le Premier ministre Li Qiang a présenté mardi, dans son premier rapport de travail à l'Assemblée nationale populaire, un objectif de croissance économique d'environ 5% pour 2024, ce qui, selon de nombreux analystes, est ambitieux, à moins que le gouvernement ne mette en place des mesures de relance beaucoup plus importantes. (Kevin Yao et Albee Zhang; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)