Pékin tance Washington à quelques jours d'une visite de Blinken à Pékin

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a exhorté les Etats-Unis à cesser de s'ingérer dans les affaires chinoises et de nuire à la sécurité de la Chine lors d'un échange téléphonique avec son homologue américain, Antony Blinken, à quelques jours d'un déplacement de ce dernier à Pékin. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Qin Gang a demandé à Antony Blinken de respecter les préoccupations essentielles de la Chine, la question de Taïwan notamment, un préalable selon lui au redressement des relations entre les deux superpuissances. Le secrétaire d'Etat américain a insisté quant à lui sur la nécessité de communiquer "pour éviter les erreurs de calcul et les conflits" et a déclaré que les États-Unis continueraient à évoquer ces sujets et la coopération avec la Chine, a indiqué le département d'État dans un bref résumé de l'entretien. Si le voyage d'Antony Blinken a bien lieu, il s'agirait de la première visite en Chine d'un chef de la diplomatie américaine depuis cinq ans et ce alors que les relations entre Pékin et Washington n'ont eu de cesse de se détériorer depuis plusieurs années. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas encore officiellement communiqué sur le déplacement d'Antony Blinken, mais un responsable américain a indiqué vendredi dernier qu'il serait à Pékin le 18 juin, sans plus de détails. Une visite du secrétaire d'Etat américain prévue en février a été annulée au dernier moment en réaction au survol du territoire américain par un dirigeable chinois soupçonné d'espionner les Etats-Unis. Les nombreux déplacements de responsables américains à Taïwan, île considérée par Pékin comme faisant partie intégrante de la Chine, ont également exacerbé les tensions entre les deux pays. "Depuis le début de l'année, les relations sino-américaines ont traversé de nouvelles difficultés et de nouveaux défis, et la responsabilité est claire", a déclaré Qin Gang à son homologue, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les États-Unis devraient "cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine au nom de la concurrence", a ajouté Qin Gang. (Rédaction de Pékin; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)