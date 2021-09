Pékin restreint les autorisations pour les nouveaux jeux en ligne

Crédit photo © Reuters

(Bien lire dans le titre et aux deux premiers paragraphes "ralenti" et non "suspend" après des précisions apportées par le South China Morning Post)

(Reuters) - La Chine a ralenti temporairement la délivrance d'autorisations pour tous les nouveaux jeux en ligne dans le pays dans le cadre de sa politique visant à réduire la dépendance aux jeux chez les jeunes utilisateurs, a rapporté jeudi le South China Morning Post, citant des sources proches du dossier.

Cette décision a été dévoilée lors d'une réunion entre les autorités chinoises et les géants de l'industrie Tencent Holdings et NetEase, ajoute le quotidien. La durée de cette mesure n'est pas définie, précise-t-il.

A la Bourse de Hong Kong, Tencent et NetEase ont chuté jeudi respectivement de 8,48% et de 11,03%.

Fin août, Pékin a réduit le temps que les mineurs peuvent consacrer aux jeux en ligne à une heure les vendredis, week-ends et jours fériés.

Ce durcissement intervient dans le cadre d'une vaste campagne de contrôle des secteurs de la technologie, de l'éducation et de l'immobilier.

(Reportage Anirudh Saligrama à Bangalore, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)