Pékin répond à Ottawa avec l'expulsion d'un diplomate canadien basé à Shanghaï

PÉKIN (Reuters) - La Chine a qualifié mardi de "juste et nécessaire" l'expulsion d'un diplomate canadien, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine a expulsé mardi un diplomate canadien basé à Shanghaï, en réaction à la décision d'Ottawa de renvoyer un diplomate chinois en poste à Toronto. Cette brouille diplomatique intervient dans un contexte tendu entre les deux pays, alors que les inquiétudes grandissent au Canada au sujet de l'influence chinoise. "La Chine n'interfère jamais dans les affaires internes d'autres pays. L'expulsion d'un diplomate chinois est une violation des règles régissant les relations internationales", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, à l'occasion d'un point presse régulier. "L'expulsion du diplomate canadien était juste et nécessaire. La détermination de la Chine à protéger ses intérêts légitimes ne faiblira pas", a-t-il ajouté. Les relations sino-canadiennes se sont dégradées depuis l'arrestation par le Canada en 2018 de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, géant chinois des télécommunications. En réaction, la Chine avait interpellé deux ressortissants canadiens sur son sol les accusant d'espionnage. Les trois ont été libérés en 2021. (Reportage Steve Scherer et Ismail Shakil à Ottawa, Eduardo Baptista et Ryan Woo à Pékin ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)