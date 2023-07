Pékin proteste après l'attaque d'un bus de touristes chinois à Marseille

PÉKIN, 2 juillet (Reuters) - Le consulat général de Chine à Marseille a protesté auprès des autorités françaises après l'attaque, jeudi dans la cité phocéenne, d'un bus transportant des touristes chinois dont certains ont été légèrement blessés par des bris de vitres, rapporte dimanche le bureau chinois des affaires consulaires. Dans son communiqué, le consulat général appelle la France à assurer la sécurité des ressortissants chinois et de leurs biens. Selon la chaîne de télévision publique CCTV, le bus a été attaqué par des individus dans le cadre des violences survenues ces derniers jours dans toute la France après la mort d'un adolescent tué par un tir de policier en banlieue parisienne. Les citoyens chinois présents en France ou ayant l'intention de s'y rendre doivent redoubler de vigilance, ajoute le bureau consulaire chinois dans son communiqué. (Reportage Ziyi Tang et Martin Quin Pollard; Version française Elizabeth Pineau)