Pékin prévient de la chute de débris spatiaux en mer de Chine du Sud

PEKIN, 26 décembre (Reuters) - Les autorités chinoises ont prévenu que les débris d'une fusée tomberaient mardi matin dans une zone située en mer de Chine du Sud, après le lancement onze jours plus tôt d'un nouveau véhicule spatial. Pour la sixième fois depuis 2016, Pékin a lancé plus tôt ce mois-ci une fusée Long March 5, dont une variante a aussi été utilisée pour une exploration de la planète Mars. Un précédent lancement, effectué en 2021, avait provoqué des inquiétudes du fait de l'incertitude sur le lieu où atterriraient les débris de la fusée. En 2020, des débris d'une fusée étaient tombés contre des bâtiments en Côte d'Ivoire. (Reportage Ryan Woo; version française Jean Terzian)