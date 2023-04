Pékin peut jouer un "rôle majeur" dans le conflit ukrainien, dit E. Macron en Chine

PEKIN, 5 avril (Reuters) - Le dialogue avec la Chine est "indispensable" car Pékin peut jouer un "rôle majeur" dans le conflit en Ukraine, forte de sa relation étroite avec la Russie, a estimé mercredi Emmanuel Macron à l'entame de sa visite d'Etat en Chine. "Parler directement à la Chine de ce conflit, de cette agression russe (...) c'est assumer de les engager dans une relation stratégique peut-être plus complexe que ce qu'on voudrait déjà écrire", a déclaré le président français dans un discours à la communauté française. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)