Pékin nomme ministre de la Défense un spécialiste de la mer de Chine méridionale

par Yew Lun Tian et Laurie Chen PEKIN, 29 décembre (Reuters) - L'ancien commandant de la marine chinoise Dong Jun a été nommé ministre de la Défense, un poste devenu vacant en octobre avec le limogeage de son prédécesseur, qui n'a pas été vu en public depuis quatre mois.

Cette annonce intervient alors que le président Xi Jinping modernise l'armée chinoise et sur fond de tensions territoriales autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale. Avant de devenir commandant de la marine de l'Armée populaire de libération en 2021, Dong Jun, 62 ans, était vice-commandant de la flotte de la mer de l'Est, l'épine dorsale de ce qui est aujourd'hui le commandement du théâtre de l'Est. "Dong (Jun) a l'habitude de gérer les quasi-affrontements entre les militaires chinois et américains, ce qui lui sera utile lorsqu'il devra gérer les conflits entre les deux pays", explique Li Mingjiang, spécialiste des relations internationales à la Rajaratnam School of International Studies de Singapour. Dong Jun remplace ainsi Li Shangfu, qui dirigeait le département chargé de l'acquisition d'équipements et de la recherche avant d'occuper le poste de ministre de la Défense en mars. Il n'a pas été vu en public depuis le 25 août. Lorsque le président Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés à San Francisco le mois dernier, les deux dirigeants sont convenus de reprendre les discussions de haut niveau suspendues à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des représentants de l'époque, Nancy Pelosi, à Taïwan en août 2022. (Reportage Yew Lun Tian et Laurie Chen ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)