Pékin et Moscou réaffirment la solidité de leurs relations

PEKIN (Reuters) - La Chine et la Russie sont "plus résolues" à développer des relations bilatérales et renforcer leur coopération, a déclaré mercredi le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, après un entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov, cinq semaines après le début de la guerre en Ukraine.

Les deux hommes ont condamné les sanctions "illégales et contre-productives" imposées à Moscou par "les Etats-Unis et leurs satellites" depuis l'invasion russe le 24 février, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Wang Yi et Sergueï Lavrov se sont rencontrés à Tunxi, dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, où sont organisées pendant deux jours des rencontres multilatérales sur l'Afghanistan.

"Les deux parties sont plus résolues à développer des relations bilatérales et plus confiantes de promouvoir leur coopération dans différents domaines", a déclaré le chef de la diplomatie chinoise.

"La Chine est impatiente de travailler avec la Russie pour porter les relations sino-russes à un degré supérieur dans une nouvelle ère, sous la conduite du consensus atteint par les chefs d'Etat", a-t-il ajouté.

La Chine a refusé de condamner les actions de la Russie en Ukraine, présentées par Moscou comme une "opération spéciale", et de les qualifier d'invasion. Elle a réaffirmé mercredi son soutien à des pourparlers de paix entre Russie et Ukraine.

Moscou cherche à obtenir de l'aide et à conclure des partenariats avec Pékin afin de desserrer l'étreinte des lourdes sanctions économiques imposées depuis le début de la guerre en Ukraine par les puissances occidentales.

Les deux ministres sont convenus mercredi que la Russie et la Chine allaient continuer à renforcer leur partenariat stratégique et à parler "d'une même voix" des affaires mondiales.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui avait qualifié début mars l'amitié sino-russe de "solide comme un roc", a estimé que les relations entre les deux pays avaient "passé l'épreuve des turbulences internationales".

Lundi, Sergueï Lavrov affirmait quant à lui que les relations entre la Chine et la Russie n'avaient jamais été aussi fortes.

A la veille des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février, Pékin et Moscou avaient proclamé un partenariat stratégique "sans limites".

(Reportage Reuters; version française Jean-Stéphane Brosse)