Pékin et Bruxelles ne doivent pas réduire leur coopération pour des raisons de concurrence, dit Xi Jinping

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - La Chine et l'Union européenne ne devraient pas se considérer comme des rivales ni réduire leur coopération en raison de la concurrence ou s'affronter en raison de leurs divergences, a dit jeudi le président chinois Xi Jinping. Le dirigeant de la deuxième économie mondiale a fait ces commentaires lors d'une rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyden, et le président du Conseil européen, Charles Michel, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine est prête à faire de l'UE un partenaire économique et commercial clé, ainsi qu'un partenaire prioritaire en matière de coopération technologique, a ajouté le président chinois. (Rédaction de Pékin ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)