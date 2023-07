Pékin dit vouloir approfondir sa coopération avec Paris

PEKIN (Reuters) - La Chine veut approfondir sa coopération avec la France dans de nombreux secteurs, qu'il s'agisse de la finance ou du commerce, mais aussi dans les sciences et dans les innovations technologiques, a déclaré samedi le vice-Premier minstre chinois He Lifeng lors d'un forum sino-français organisé à Pékin en présence du ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire. Le responsable a également dit souhaiter que Paris contribue à réchauffer les relations entre la Chine et l'Union européenne. "Nous espérons que la France aplanira la coopération amicale entre la Chine et l'UE", a déclaré He Lifeng lors de son allocution d'ouverture ajoutant que la Chine estime que ses liens bilatéraux avec la France "reposent sur de bonnes bases". La Chine est le troisième partenaire commercial de la France, derrière l'Union européenne et les États-Unis, mais les entreprises françaises craignent de plus en plus d'être prises sous le feu croisé de la rivalité économique croissante entre les deux superpuissances économiques mondiales. Le mois dernier, les gouvernements de l'Union européenne ont également approuvé une onzième tranche de sanctions à l'encontre de la Russie, qui pourrait frapper les entreprises chinoises considérées comme ayant contourné les mesures déjà en place. Bruno Le Maire a déclaré que les trois défis sur lesquels les deux pays devraient travailler ensemble sont la transition écologique, la réorganisation des chaînes de valeur et la révolution technologique, tout en soulevant les questions d'accès au marché pour les entreprises françaises dans les secteurs de la banque, du nucléaire, des cosmétiques et de l'agriculture. "Il est essentiel de réfléchir à l'expansion et à l'approfondissement de la coopération économique et financière entre la France et la Chine", a dit Bruno Le Maire. "Nous aimerions accueillir de nouveaux investissements importants de la Chine sur le territoire français." (Joe Cash; version française Nicolas Delame)