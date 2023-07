Pékin dénonce la visite aux USA d'un candidat "séparatiste" à la présidentielle de Taiwan

par Liz Lee et Ben Blanchard PEKIN/TAIPEI (Reuters) - La Chine a exprimé lundi sa colère à l'égard de la visite aux Etats-Unis programmée le mois prochain par le favori pour l'élection présidentielle à Taiwan, le vice-président William Lai, décrit comme "séparatiste" par Pékin, alors que Taipei a dit ne pas comprendre une telle réaction pour une simple escale. Il est de coutume que les dirigeants taïwanais transitent par les Etats-Unis lorsqu'ils se déplacent dans les rares pays avec lesquels l'île dispose encore de liens diplomatiques formels. William Lai doit ainsi effectuer une escale aux Etats-Unis avant d'arriver au Paraguay pour assister, le 15 août, à l'investiture du président-élu Santiago Pena. Ce passage par les Etats-Unis revêt toutefois une signification supplémentaire alors que William Lai, candidat à la succession de la présidente Tsai Ing-wen, est donné favori par la plupart des sondages actuels pour le scrutin de janvier. De telles visites permettent traditionnellement aux candidats à l'élection présidentielle à Taiwan de discuter de leur campagne avec des représentants américains. Pékin, qui considère Taiwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron, voit ces escales comme un soutien clandestin des Etats-Unis aux aspirations "séparatistes" de Taipei et un affront aux revendications territoriales chinoises. En avril dernier, la Chine a mené des manoeuvres militaires d'ampleur autour de Taiwan après que Tsai Ing-wen a rencontré à Los Angeles le 'speaker' de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, en revenant d'une visite en Amérique centrale. Le gouvernement chinois a d'ores et déjà transmis une plainte formelle aux Etats-Unis à propos de l'escale de William Lai, a fait savoir la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "La Chine s'oppose fermement à toute forme d'échanges officiels entre les Etats-Unis et Taiwan, s'oppose résolument aux visites sournoises de séparatistes taïwanais pour une quelconque raison, et s'oppose résolument à toute forme de connivence de la part des Etats-Unis pour soutenir les séparatistes taïwanais", a déclaré Mao Ning. A Washington, le département d'Etat américain a répondu que le transit de William Lai aux Etats-Unis serait conforme aux pratiques habituelles et que la Chine ne devait pas s'en servir comme prétexte pour accentuer la pression sur Taiwan. "Les transits ne sont pas des visites, ils ne sont pas officiels. Les transits par des vice-présidents taïwanais sont courants (...) Tous se sont produits sans incident", a déclaré un porte-parole. "Nous avons expliqué à Pékin qu'il n'y a aucune raison pour eux de surréagir à ce transit ou de l'utiliser comme un prétexte pour des mesures proactives dans le détroit (de Taiwan) ou pour interférer dans l'élection taïwanaise", a-t-il ajouté. Il est prévu que le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle taïwanaise se rende aussi aux Etats-Unis, au début de l'automne, a indiqué par ailleurs ce porte-parole du département d'Etat américain. (Reportage Liz Lee à Pékin et Ben Blanchard à Taipei, avec David Brunnstrom à Washington; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)