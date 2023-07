Pékin demande aux Etats-Unis d'agir sur les sanctions contre des firmes chinoises

PEKIN, 10 juillet (Reuters) - La Chine a appelé lundi les Etats-Unis à prendre des "mesures concrètes" en réponse à ses "préoccupations majeures" à l'égard des sanctions américaines visant les entreprises chinoises. Cette demande, formulée par le ministère chinois des Finances dans un communiqué, est intervenue après que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, en visite à Pékin, a bouclé plusieurs heures de réunion avec de hauts représentants. Si Pékin a convenu de "maintenir des échanges à haut niveau et une communication à tous les niveaux dans le domaine économique", est-il indiqué dans le communiqué, il a aussi "exigé" de Washington qu'il "cesse la suppression des entreprises chinois, lève les interdictions sur les produits liés au Xinjiang et prenne des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations majeures de la Chine dans les relations économiques entre les deux pays. Les Etats-Unis ont pris des sanctions contre certaines entreprises chinoises qu'ils accusent de recourir à du travail forcé dans la région du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. Pékin nie ces accusations et assure respecter les droits humains. (Reportage Joe Cash; version française Jean Terzian)