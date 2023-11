Pékin demande à Ping An de prendre une participation majoritaire dans Country Garden

Pékin demande à Ping An de prendre une participation majoritaire dans Country Garden













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les autorités chinoises ont demandé à Ping An Insurance Group de prendre une participation majoritaire dans Country Garden, le plus grand promoteur immobilier privé du pays, ont déclaré quatre sources au fait du projet. Le Conseil d'État chinois, dirigé par le Premier ministre Li Qiang, a demandé au gouvernement de la province de Guangdong, où les deux sociétés sont basées, d'aider à organiser le sauvetage de Country Garden, ont déclaré deux des sources. Un porte-parole de Ping An a déclaré que la société n'avait pas été contactée par le gouvernement et a démenti les informations rapportées par Reuters. Ping An "n'a pas été sollicité par le gouvernement pour reprendre Country Garden. Nous démentons catégoriquement cette histoire. Elle est fausse", a déclaré la société dans un communiqué. L'assureur, qui dispute à China Life le titre de plus grand groupe d'assurance du pays en termes de part de marché, a refusé d'accorder une interview avec son fondateur et président, Ma Mingzhe. Ce dernier, qui utilise également le prénom anglais Peter, n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel. Le bureau d'information du Conseil d'État chinois et le gouvernement local de Guangdong n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Country Garden s'est refusé à tout commentaire. Un sauvetage de Country Garden par Ping An sous l'égide de l'État constituerait l'une des interventions les plus importantes à ce jour de la part des autorités pour soutenir le secteur immobilier à court de liquidités et très endetté. Le secteur représente un quart de l'activité économique de la Chine et a suscité des craintes d'une crise financière plus large. Les autorités tiennent à ce que les risques posés par les problèmes de liquidités de Country Garden ne se répercutent pas sur l'ensemble de l'économie, ont déclaré trois des sources. Alors qu'en Chine, les entreprises peuvent rarement ignorer une demande du gouvernement central, les trois sources ont déclaré qu'il avait été demandé à Ping An de présenter un plan et qu'il disposerait d'une marge de manœuvre pour négocier les termes de tout accord. Les discussions entre les autorités et les principaux dirigeants de Ping An ont commencé à la fin du mois d'août et n'en sont qu'à leurs débuts, ont déclaré deux d'entre elles. Ping An s'est vu demander d'engager une procédure de "due diligence" à l'égard de Country Garden, ont également déclaré deux sources, ajoutant que les autorités comprenaient que l'assureur était une société cotée en Bourse qui devait rendre des comptes à ses actionnaires. Une cinquième personne au fait du dossier a déclaré que des discussions entre Ping An et le gouvernement local de Guangdong au sujet du sauvetage de Country Garden avaient eu lieu en septembre. Toutes les sources ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de l'accord. Les discussions entre Ping An et les autorités sont menées par des fonctionnaires du département des marchés financiers de la Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale, et incluent Country Garden, ont déclaré deux sources. L'Administration nationale de régulation financière (NFRA) est également impliquée dans les discussions, ont-elles ajouté. Ni la PBOC ni la NFRA n'ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les autorités souhaitent que Ping An prenne une participation de plus de 50%, selon une source ayant une connaissance directe et une personne informée du projet. Le principal actionnaire de Country Garden, avec une participation d'environ 52%, est Yang Huiyan, présidente du conseil d'administration et fille d'un cofondateur. Reuters n'a pas été en mesure de la joindre pour un commentaire. Si Ping An devenait l'actionnaire de contrôle de Country Garden, les autorités souhaiteraient qu'il injecte des capitaux par étapes afin d'atténuer les problèmes de liquidités du promoteur, selon quatre sources. Le mois dernier, le promoteur immobilier n'a pas respecté la date limite de paiement d'un coupon de 15 millions de dollars et le marché a estimé qu'il était en défaut de paiement sur ses obligations offshore, qui totalisent quelque 11 milliards de dollars. Country Garden a déclaré qu'il s'attendait à ne pas pouvoir honorer toutes ses obligations au titre de la dette extérieure et qu'il espérait trouver une solution "globale" à ses difficultés. SOLUTION POUR LE GUANGDONG Selon trois sources, les autorités souhaitent que les problèmes de liquidités de Country Garden soient résolus dans la province de Guangdong. Ping An était un choix naturel car basé dans la province en plus d'être un actionnaire important du groupe, selon deux des sources. Au 11 août, l'assureur détenait une participation de 4,99% dans Country Garden, selon les données de la Bourse de Hong Kong. Reuters n'a pas pu déterminer si Ping An détenait actuellement des actions Country Garden. Le rachat d'une entreprise par une autre sous l'égide de l'État n'est pas sans précédent en Chine, mais pas dans l'immobilier depuis que Pékin a annoncé des mesures en 2020 pour s'attaquer aux niveaux d'endettement très élevés du secteur, ce qui a provoqué une pénurie de liquidités. Si de nombreux promoteurs immobiliers chinois, dont le géant China Evergrande, ont fait défaut sur leur dette, les mesures politiques se sont principalement concentrées sur la baisse des taux hypothécaires et l'assouplissement des règles afin de faciliter l'accès à la propriété. Mais, signe que les autorités gouvernementales sont prêtes à jouer un rôle plus important, l'actionnaire principal de China Vanke, la société d'État Shenzhen Metro, a déclaré lundi qu'elle avait préparé des "outils de marché" d'une valeur de 10 milliards de yuans pour soutenir le deuxième promoteur immobilier du pays. Country Garden avait un passif total de 1.400 milliards de yuans à la fin du mois de juin et plus de 3.000 projets en cours de développement dans tout le pays. Ping An a déjà été sollicité par les autorités pour sauver l'entreprise en difficulté Founder Group en 2021 et 2022. Son unité principale, Ping An Life, a fait partie d'un consortium qui a participé à la restructuration de la dette du groupe et a ensuite pris une participation de 67% dans la nouvelle structure. (Reportage Reuters ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)