Pékin continue d'"intimider" en mer de Chine méridionale, dit Kamala Harris

Crédit photo © Reuters

par Nandita Bose

SINGAPOUR (Reuters) - La vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé mardi la Chine de continuer à "intimider" et user de coercition en mer de Chine méridionale, et elle a promis que Washington allait oeuvrer à une région de l'Indo-Pacifique libre et ouverte.

S'exprimant lors d'une visite à Singapour, avant de se rendre au Vietnam, où l'administration américaine entend réaffirmer l'engagement de Washington dans la région face aux revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale, Kamala Harris a déclaré que les agissements chinois "continuent de nuire aux règles basées sur l'ordre et de menacer la souveraineté des nations".

"Nous savons que la Chine continue d'user de coercition, d'intimider et de revendiquer la grande majorité de la mer de Chine du Sud", a-t-elle dit. "Ces revendications illégales ont été rejetées par la décision du tribunal arbitral en 2016", a-t-elle ajouté en référence à un jugement d'une cour de La Haye, que Pékin rejette.

Les Etats-Unis mènent régulièrement des opérations maritimes dans la région, disant défendre la "liberté de navigation", provoquant la colère de la Chine qui dénonce des manoeuvres contre-productives pour la paix et la stabilité.

Kamala Harris s'est entretenue lundi avec le Premier ministre singapourien Lee Hsien-loong et la présidente Halimah Yacob, alors que Washington cherche à renforcer ses partenariats dans la région face à l'influence grandissante de Pékin des points de vue économique et sécuritaire.

"Nos partenariats à Singapour, en Asie du Sud-Est et dans l'Indo-Pacifique sont pour les Etats-Unis une priorité", a dit mardi la vice-présidente américaine.

(Reportage Nandita Bose, Aradhana Aravindan et Chen Lin à Singapour; version française Jean Terzian)