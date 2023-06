Pékin avertit l'Europe avant une visite du ministre taïwanais des Affaires étrangères

Pékin avertit l'Europe avant une visite du ministre taïwanais des Affaires étrangères













PEKIN/PRAGUE, 9 juin (Reuters) - La Chine a exhorté vendredi l'Europe à ne pas mener d'échanges officiels avec Taïwan et à ne pas soutenir "les forces indépendantes", avant un voyage prévu la semaine prochaine de Joseph Wu, le ministre taïwanais des Affaires étrangères sur le Vieux continent. "Nous exhortons les Européens à comprendre l'essence de la question taïwanaise, à respecter les engagements solennels pris envers la Chine sur le principe de la Chine unique, à ne pas soutenir les forces indépendantes de Taïwan et à ne pas mener des échanges officiels avec Taïwan sous quelque nom que ce soit", a déclaré vendredi Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsku, a confirmé que son homologue taïwanais, Joseph Wu, devait effectuer une visite à Prague la semaine prochaine, indiquant vendredi ne pas s'attendre à un changement de la politique tchèque vis-à-vis de Taïwan. "Bien sûr, le gouvernement tchèque a une politique claire sur le maintien de ses relations avec Taïwan, donc je ne m'attends pas à ce que nous nous éloignions de ce chemin", a indiqué le ministre tchèque des Affaires étrangères. Prague n'a pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan mais entretient des relations culturelles et économiques. Lors de sa visite, qui n'a pas encore été confirmée par Taipei, le ministre taïwanais des Affaires étrangères doit s'exprimer lors d'un événement d'un think-thank à Prague, juste après le président tchèque, Petr Pavel. Joseph Wu doit aussi visiter Bruxelles à l'occasion de son séjour en Europe, selon des sources proches du dossier. En janvier, le nouvellement élu président tchèque, Petr Pavel, avait eu un échange téléphonique avec la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, ce qui avait provoqué le courroux de Pékin. Taïwan, que la Chine considère comme une province rebelle, n'a aucune relations diplomatiques avec des pays européens, à l'exception du Vatican. La Chine dénonce régulièrement tout contact entre des dirigeants taïwanais et leurs homologues étrangers, ce qu'elle voit comme une violation de la politique de la Chine unique. (Reportage par Liz Lee et Robert Muller; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)