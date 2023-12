Pékin alerte ses voisins face au déploiement de l'armée américaine en Asie-Pacifique

PEKIN, 28 décembre (Reuters) - Le ministère chinois de la Défense a appelé jeudi les pays de l'Asie-Pacifique à être en état d'alerte face au déploiement militaire américain qui s'accélère dans la région, après que Washington a émis son intention de réhabiliter un aérodrome dans le Pacifique utilisé pour lancer des bombes atomiques sur le Japon lors de la Seconde guerre mondiale. L'armée chinoise surveille de près les actions américaines dans la région et sauvegardera fermement les droits maritimes de la Chine, sa sécurité et sa souveraineté dans la région, a déclaré un de ses porte-parole, Wu Qian, lors d'une conférence de presse régulière. Plus tôt dans le mois, un général des forces aériennes américaines a déclaré au quotidien japonais Nikkei que l'armée américaine allait réaliser "des progrès importants" les prochains mois dans la réhabilitation de l'aérodrome de North Tinian, dans le but de déployer des avions à travers la région pour faire face à la menace chinoise. L'aérodrome, abandonné après la Seconde guerre mondiale, se situe sur l'île de Tinian, dans les Iles Mariannes du Nord, un territoire américain à 200 kilomètres au nord de Guam. (Reportage Laurie Chen et Ryan Woo; version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)