Pedro Sanchez rencontre Volodimir Zelensky à Kyiv

Pedro Sanchez rencontre Volodimir Zelensky à Kyiv













MADRID, 23 février (Reuters) - Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est arrivé jeudi en Ukraine pour rencontrer le président Volodimir Zelensky, à la veille du jour anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À son arrivée à Kyiv, Pedro Sanchez a été reçu par le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, l'ambassadeur d'Ukraine à Madrid et l'ambassadeur d'Espagne en Ukraine, a indiqué son cabinet dans un communiqué. La visite de Pedro Sanchez intervient après que le président américain Joe Biden a promis une nouvelle aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine lors d'une visite surprise à Kyiv lundi. Mardi, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni s'est également rendu dans la capitale ukrainienne pour s'entretenir avec Volodimir Zelensky. Elle a promis de continuer à soutenir sa résistance aux attaques russes, mais a exclu de fournir des avions de combat. La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a déclaré mercredi que Madrid fournirait à l'Ukraine six chars de combat Leopard 2A4 de fabrication allemande après réparations, la livraison étant prévue pour fin mars ou début avril. (Reportage David Latona ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)