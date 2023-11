Pedro Sanchez reconduit à la tête du gouvernement espagnol

MADRID (Reuters) - Pedro Sanchez a été investi jeudi par le Parlement pour un nouveau mandat à la tête du gouvernement espagnol après quatre mois d'impasse politique consécutive aux élections législatives du 23 juillet dernier. Le dirigeant socialiste, au pouvoir depuis 2018, a remporté comme attendu 179 voix sur les 350 sièges que compte le Congrès des députés, la chambre basse des Cortes, grâce au soutien des partis Junts per Catalunya et Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, Gauche républicaine de Catalogne) en échange d'une proposition d'amnistie des séparatistes catalans. Le projet de loi d'amnistie doit concerner des centaines de responsables politiques et militants séparatistes impliqués dans le référendum d'auto-détermination organisé en 2017 et jugé illégal par la justice espagnole. Pedro Sanchez, qui dirige le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol), a été soutenu par les élus de l'alliance de gauche Sumar, de Junts et de l'ERC, des partis basques PNV et EH Bildu, du parti galicien BNG et de la Coalition canarienne. Les députés du Parti populaire (PP, conservateur), du parti Vox (extrême droite) et le seul élu de l'Union du peuple navarrais ont voté contre. (Belén Carreño, Inti Landauro and Emma Pinedo; version française Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)