Pedro Sanchez évoque à Jérusalem une conférence de paix israélo-palestinienne

Pedro Sanchez évoque à Jérusalem une conférence de paix israélo-palestinienne













MADRID, 23 novembre (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a évoqué jeudi lors d'une rencontre à Jérusalem avec son homologue israélien Benjamin Netanyahu l'idée d'une conférence de paix internationale sur le conflit israélo-palestinien permettant l'avènement d'une solution à deux Etats. Pedro Sanchez effectue une tournée au Proche-Orient avec le Premier ministre belge Alexander De Croo en tant que représentants des pays assumant la présidence actuelle et à venir de l'Union européenne. "Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons ranimer une perspective de paix sérieuse et crédible", a dit le chef du gouvernement espagnol après son entretien avec Benjamin Netanyahu alors qu'Israël a déclenché une vaste opération militaire dans la bande de Gaza après l'attaque du Hamas sur son territoire le 7 octobre. "Sans une solution politique, nous sommes condamnés à retomber dans un cycle sans fin de violences." Pedro Sanchez a dit que lui-même et certains de ses homologues qu'il n'a pas cités avaient proposé la tenue d'une conférence de paix internationale avec les parties impliquées "aussi rapidement que possible". Il a ajouté que l'Union européenne, la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique avaient approuvé ce projet. "Toute solution doit être globale. C'est dans l'intérêt d'Israël d'oeuvrer en faveur de la paix et aujourd'hui, la paix signifie la création d'un Etat palestinien viable comprenant la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, conformément aux résolutions de l'Onu", a-t-il dit. Pedro Sanchez a déclaré la semaine dernière que le sommet de l'Union pour la Méditerranée prévu à Barcelone les 27 et 28 novembre prochains serait le "lieu idéal" pour relancer un dialogue entre les différentes parties, qui y siègeraient "sur un pied d'égalité". Israël et l'Autorité palestinienne sont membres de cette union, ainsi que la Jordanie, le Liban, l'Egypte et la Syrie. Pedro Sanchez et Alexander de Croo ont aussi rencontré le président israélien Isaac Herzog. Ils devaient ensuite se rendre à Ramallah, en Cisjordanie, pour y rencontrer le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas avant une dernière étape en Egypte. L'Espagne a déjà accueilli en 1991 à Madrid une conférence de paix internationale sur le Proche-Orient, qui a précédé les accords d'Oslo deux ans plus tard. (Rédigé par David Latona et Belén Carreño à Madrid; avec Marine Strauss à Bruxelles, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)