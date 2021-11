Pêche post-Brexit : Nouvel entretien Beaune-Frost, Paris appelle à nouveau à une "solution rapide"

PARIS (Reuters) - Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, s'est entretenu mardi matin avec le ministre britannique chargé du Brexit, David Frost, et les deux responsables devraient se parler à nouveau cette semaine, selon le porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson.

La France et la Grande-Bretagne sont convenues la semaine dernière d'accélérer leur travail commun en vue de régler le litige post-Brexit relatif à la pêche mais aucune avancée n'a été annoncée depuis.

"La France reste ouverte au dialogue, mais une solution rapide doit être trouvée pour nos pêcheurs, en application de nos accords", a écrit Clément Beaune sur Twitter.

Selon Downing Street, David Frost et Clément Beaune "ont évoqué différentes questions liées aux relations avec la France et l'Union européenne, dont celles de la pêche et du protocole nord-irlandais, et ils sont convenus de se parler à nouveau plus tard dans la semaine".

(Rédigé par Myriam Rivet et Jean-Stéphane Brosse)