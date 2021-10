Pêche : Paris évoque des mesures de rétorsion contre Londres d'ici dix jours

PARIS (Reuters) - La France pourrait annoncer d'ici la fin de la semaine prochaine des mesures de rétorsion contre la Grande-Bretagne dans le dossier des droits de pêche dans les eaux britanniques, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement français.

Paris accuse le gouvernement de Boris Johnson de ne pas respecter les engagements pris dans le cadre des accords sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et juge insuffisant le nombre de licences octroyées pour l'instant aux pêcheurs français dans les eaux britanniques.

La ministre de la Mer, Annick Girardin, doit rencontrer vendredi le vice-président de la Commission européenne en compagnie de représentants d'associations professionnelles de pêcheurs pour débattre du dossier, a dit Gabriel Attal lors du compte rendu du conseil des ministres.

Parallèlement, "on voit aujourd'hui les différentes mesures qui pourraient être actionnées si nous constations qu'il y avait cette volonté manifeste et maintenue de ne pas respecter l'accord et en tout état de cause ces mesures pourraient être annoncées, activées à la fin de la semaine prochaine", a-t-il ajouté.

