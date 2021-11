Pêche : Londres n'envisage pas d'assouplir ses critères d'octroi de licences

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne n'envisage pas d'assouplir ses critères d'attribution de licences pour les pêcheurs français dans le but de parvenir à une solution négociée sur les conditions d'accès à ses eaux, a déclaré mercredi un porte-parole du Premier ministre britannique, Boris Johnson.

A la question de savoir si la solution à ce différend diplomatique entre Londres et Paris passait par un abaissement des exigences britanniques, ce porte-parole a répondu: "Non, nous restons confiants dans le fait que nous appliquons les règles telles qu'elles ont été définies. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives pour aider les pêcheurs français à fournir les preuves nécessaires" à leur activité dans les eaux britanniques avant le Brexit.

