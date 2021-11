Pêche : Londres exige de la France qu'elle retire ses menaces sous 48 heures

LONDRES (Reuters) - La cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss a exigé lundi que la France retire "sous 48 heures" ses menaces "totalement déraisonnables" liées au désaccord entre les deux pays sur la pêche, sous peine de porter plainte contre Paris pour non respect de l'accord commercial entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne.

Paris a annoncé la semaine dernière la mise en place à partir de ce mardi de mesures de rétorsion contre la Grande-Bretagne, dont l'interdiction de l'accès aux ports français pour les pêcheurs britanniques qui viennent d'ordinaire y débarquer leurs prises.

"Les Français ont formulé des menaces totalement déraisonnables, y compris contre les îles anglo-normandes et notre industrie de la pêche, et ils doivent retirer ces menaces sinon nous utiliserons les mécanismes de notre accord commercial avec l'UE pour agir", a déclaré Liz Truss à la chaîne Sky.

"Les Français se sont comportés de manière injuste. Ce n'est pas ce que prévoit l'accord commercial. Et si quelqu'un se comporte de manière injuste dans le cadre d'un accord commercial, vous êtes en droit d'y répondre et de demander des mesures de compensation. Et c'est ce que nous ferons si les Français ne font pas marche arrière."

(Guy Faulconbridge et Alistair Smout, version française Tangi Salaün)