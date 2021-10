Pêche: Les menaces françaises sont injustifiées, dit Johnson

ROME (Reuters) - Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré samedi à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen que les menaces françaises dans le cadre de l'escalade du conflit avec la Grande-Bretagne sur les licences de pêche post-Brexit étaient "totalement injustifiées".

"Le Premier ministre a également fait part de ses préoccupations concernant la rhétorique du gouvernement français ces derniers jours sur la question des licences de pêche", ont déclaré les services de Boris Johnson dans un communiqué après une rencontre entre les deux dirigeants à Rome lors d'un sommet du G20.

"Le Premier ministre a souligné que les menaces françaises étaient totalement injustifiées et ne semblaient pas être compatibles avec l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ou avec le droit international au sens large."

(Reportage Elizabeth Piper, version française Jean-Michel Bélot)