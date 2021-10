Pêche: Beaune annonce des mesures de pression contre Londres dans les prochains jours

PARIS (Reuters) - La France compte prendre des mesures de rétorsion contre la Grande-Bretagne, aux niveaux français et européen, au sujet des conditions imposées par Londres à l'octroi de droits de pêche dans ses eaux, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.

"Ça suffit, on a un accord négocié (sur le Brexit-NDLR) qui doit être appliqué à 100%. Il ne l'est pas et donc nous avons dit que dans les prochains jours (...) nous prendrons des mesures européennes ou nationales de pression sur le Royaume-Uni", a-t-il dit sur Europe 1, en précisant que des discussions sur ce sujet se tenaient à l'échelle de l'UE.

Si Clément Beaune n'a pas précisé le type de mesures de représailles qui pourraient être adoptées, il a rappelé que le Royaume-Uni et notamment les îles anglo-normandes, étaient dépendants de l'approvisionnement européen en énergie.

(Rédigé par Nicolas Delame et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)