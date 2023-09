Pays-Bas : Un tableau de Van Gogh volé pendant la pandémie a été retrouvé

Pays-Bas : Un tableau de Van Gogh volé pendant la pandémie a été retrouvé













Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Un tableau de Vincent Van Gogh volé dans un petit musée néerlandais lors du confinement de mars 2020 a été retrouvé, a annoncé mardi l'institution propriétaire de l'oeuvre. "Nous avons d'incroyables bonnes nouvelles. Le tableau 'Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps' (...) est de retour au musée Groninger trois ans et demi après le vol", a déclaré le musée dans un communiqué. Le tableau, qui date de 1884, a été volé au musée Singer Laren, à l'est d'Amsterdam, auquel il était prêté pour une exposition. Le vol a eu lieu le 30 mars 2020, alors que des mesures de confinement étaient mises en place à travers le monde en raison de la pandémie de Covid-19. À l'époque, la police néerlandaise avait diffusé des images de sécurité qui montraient le moment où les voleurs s'étaient introduits dans le musée, en brisant les portes vitrées, pour dérober le tableau. L'oeuvre représente le jardin du presbytère de Nuenen, la petite ville néerlandaise où vivaient les parents de Van Gogh. "Le tableau a souffert, mais à première vue, il est en bon état", a déclaré le musée Groninger, qui précise que l'oeuvre se trouve en ce moment au musée Van Gogh d'Amsterdam et qu'il faudra attendre quelques semaines avant qu'elle ne lui soit restituée. "La police a été étroitement impliquée dans toutes les phases (de la récupération du tableau). Le musée ne peut pas faire de commentaires sur l'enquête en cours", a déclaré le musée. Le musée a également déclaré qu'Arthur Brand, éminent détective néerlandais spécialisé dans les oeuvres d'art, avait joué un "rôle clé" dans l'ensemble du processus. (Reportage de Benoit Van Overstraeten; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)