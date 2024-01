Pays-Bas : Un Syrien condamné à 12 ans de prison pour crime de guerre

LA HAYE, 22 janvier (Reuters) - Un tribunal de La Haye a condamné lundi à 12 ans de prison un ancien membre d'une milice pro-gouvernementale syrienne pour crime de guerre, crime contre l'humanité, complicité de torture et arrestation illégale. Mustafa A., 35 ans, était poursuivi pour son implication dans l'arrestation d'un homme en 2012 en Syrie. L'accusé avait remis ce dernier aux services de renseignement de l'armée de l'air syrienne, qui l'avaient incarcéré et torturé. Selon le tribunal, Mustafa A. était un membre important de la Liwa al-Quds (la "Brigade de Jérusalem"), une milice composée majoritairement de réfugiés palestiniens soutenant le gouvernement syrien en Syrie, principalement dans la province d'Alep. (Reportage Stephanie van den Berg; rédigé par Benoît Van Overstraeten, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)