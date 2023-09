Pays-Bas-Trois morts dans une double fusillade à Rotterdam, dit la police

par Piroschka van de Wouw ROTTERDAM (Reuters) - Trois personnes ont été tuées jeudi dans une double fusillade à Rotterdam, aux Pays-Bas, a annoncé la police néerlandaise. Une première fusillade est survenue dans une maison de Rotterdam, grande ville portuaire de l'ouest des Pays-Bas. Une autre fusillade a ensuite eu lieu au centre médical Erasme, un centre hospitalier universitaire situé à proximité. Une femme de 39 ans a été tuée à son domicile et sa fille de 14 ans, grièvement blessée dans l'attaque, a succombé à ses blessures à l'hôpital, a déclaré la police. Le suspect, un étudiant de 32 ans, a ensuite allumé un incendie dans cette maison avant de se rendre au centre médical Erasme. Il est alors entré dans une salle de classe et a tiré sur un professeur de 43 ans, le touchant mortellement. Il a également allumé un incendie dans le centre médical, près duquel il a été arrêté. Ses motivations sont inconnues et il semble avoir agi seul. "Nous avons été choqués par un incident horrible. Des coups de feu ont été tirés dans deux endroits. Plusieurs témoins y ont assisté", a déclaré le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. "L'émotion est forte dans la ville. J'adresse mes condoléances à toutes les victimes." Le procureur général en chef de Rotterdam, Hugo Hillenaar, a déclaré: "Le suspect était connu des services de police. Il avait été poursuivi et condamné en 2011 pour maltraitance animale." Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des étudiants être évacués du centre hospitalier universitaire par des policiers alors que des équipes d'intervention lourdement armées arrivaient sur place. Une autre vidéo montrait un homme menotté. (Rédigé par Bart Meijer, Charlotte Van Campenhout, Toby Sterling, Anthony Deutsch, version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)