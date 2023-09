Pays-Bas : Plusieurs morts dans deux fusillades à Rotterdam selon la police

Crédit photo © Reuters

par Piroschka van de Wouw ROTTERDAM (Reuters) - Plusieurs personnes ont été tuées jeudi dans deux fusillades à Rotterdam, aux Pays-Bas, a annoncé la police néerlandaise, sans fournir le nombre exact des victimes. Un suspect de 32 ans a été arrêté, a-t-elle dit. Une première fusillade est survenue dans une maison de Rotterdam, grande ville portuaire de l'ouest des Pays-Bas. Une autre fusillade s'est ensuite déroulée dans un centre médical universitaire situé à proximité. Selon les autorités locales, des incendies se sont déclarés aussi bien dans la maison que dans le centre médical universitaire où ont eu lieu les fusillades. (Rédigé par Bart Meijer, Charlotte Van Campenhout, Toby Sterling, Anthony Deutsch, version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)