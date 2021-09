Pays-Bas : Négociations pour former une coalition, 6 mois après les élections

AMSTERDAM (Reuters) - Quatre partis politiques néerlandais, dont le parti libéral-conservateur du Premier ministre Mark Rutte, se sont entendus jeudi pour entamer des négociations en vue de former une nouvelle coalition gouvernementale, plus de six mois après les élections législatives.

Les quatre partis sont les mêmes que dans la coalition sortante, une combinaison qui semblait improbable après le scrutin du 17 mars, qui avait vu le parti de centre-gauche pro-européen D-66, partenaire gouvernemental mais rival du VVD de Mark Rutte, se hisser à la deuxième place.

L'accord conclu jeudi a été rendu possible par la dirigeante du D-66, l'ancienne diplomate aux Nations unies Sigrid Kaag, qui a reconnu que la seule alternative à la reconduction de la coalition sortante serait la tenue d'un scrutin anticipé, avec le risque que cela ne change rien au rapport de forces au Parlement.

"Et cela ferait le jeu des populistes. Nous allons donc négocier" avec les partis de centre-droit de la coalition, a-t-elle dit.

Parlant de "nouveau départ" et non de "continuation" du gouvernement précédent, Mark Rutte, 54 ans, va donc conserver le pouvoir qu'il détient depuis 2010.

(Bart Meijer, avec Toby Sterling, version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)