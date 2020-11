Pays-Bas : Les pilotes de KLM finalement prêts à discuter du gel des salaires

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Les pilotes de KLM, la branche néerlandaise du groupe Air France-KLM, se sont dits lundi prêts à discuter du gel des salaires réclamé par l'Etat néerlandais en échange de son plan d'aide, qui a été suspendu samedi, faute d'accord.

KLM est censé bénéficier d'une aide d'un montant total de 3,4 milliards d'euros, dont un milliard sous forme de prêts directs de l'Etat, pour lui permettre de traverser la crise du coronavirus. Le syndicat VNV des pilotes de la compagnie néerlandaise a cependant rejeté samedi la demande de gel des salaires pour cinq ans formulée par Amsterdam en rappelant qu'il avait déjà accepté un gel jusqu'en mars 2022 au moins.

"Nous voulons discuter avec KLM et le ministère des Finances pour trouver une solution le plus rapidement possible", a déclaré lundi Willem Schmid, président du syndicat des pilotes VNV, à la radio néerlandaise BNR.

KLM n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat sur ces déclarations. Le ministère néerlandais des Finances a dit pour sa part qu'il s'adresserait uniquement au conseil d'administration de la compagnie aérienne.

Le comité d'entreprise de KLM, de son côté, a exhorté toutes les parties à parvenir à un accord.

"On ne peut tout simplement pas laisser cette question mettre en danger l'avenir de l'entreprise", a déclaré à Reuters son président, Dario Fucci.

"Ce n'est une solution acceptable ni pour les syndicats, ni pour l'entreprise, ni pour le gouvernement", a-t-il insisté.

La majorité des syndicats représentant le personnel au sol et le personnel navigant ont accepté de prolonger le gel des salaires jusqu'en 2025.

