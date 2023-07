Pays-Bas: Les élections législatives auront lieu le 22 novembre, rapporte la chaîne NOS

Pays-Bas: Les élections législatives auront lieu le 22 novembre, rapporte la chaîne NOS













Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Les élections législatives anticipées au Pays-Bas auront lieu le 22 novembre, a rapporté vendredi la chaîne néerlandaise de télévision NOS, citant des sources gouvernementales. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a annoncé la semaine dernière la démission de son gouvernement face à l'incapacité de sa coalition à s'entendre sur des mesures de lutte contre l'immigration. Mark Rutte, a annoncé lundi qu'il ne briguera pas un cinquième mandat et quittera la vie politique après les prochaines élections en novembre, mettant ainsi fin à 13 années à la tête des Pays-Bas, le plus long mandat de l'histoire du pays. La ministre des Finances, Sigrid Kaag, et le ministre des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, ont déjà indiqué qu'ils ne se présenteraient pas non plus aux prochaines élections. (Reportage Charlotte Van Campenhout ; version française Kate Entringer)