Pays-Bas: Le Premier ministre Rutte va quitter la politique après les élections

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, ne briguera pas un cinquième mandat et quittera la vie politique après les prochaines élections en novembre, mettant ainsi fin à 13 années à la tête des Pays-Bas, le plus long mandat de l'histoire du pays. Mark Rutte a remis vendredi la démission de son quatrième gouvernement après avoir échoué à parvenir à un accord sur des politiques d'immigration plus strictes. "Ces derniers jours, on a beaucoup spéculé sur mes motivations. La seule réponse, ce sont les Pays-Bas", a déclaré Mark Rutte lors d'un discours au Parlement avant un débat sur l'effondrement du gouvernement. "Hier matin, j'ai pris la décision de ne plus être chef du VVD. Une fois que le nouveau cabinet aura été formé après les élections, je quitterai la politique", a-t-il déclaré. La décision de Mark Rutte, Premier ministre depuis 2010, marquera la fin de sa course en tant que chef de gouvernement le plus ancien de l'histoire des Pays-Bas. Mark Rutte, 56 ans, fera la transition jusqu'à la prochaine élection, ce qui peut prendre des mois dans un paysage politique néerlandais fragmenté. (Reportage Bart Meijer ; version française Zhifan Liu et Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)